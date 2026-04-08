Шнякин рассказал, что футболистам «Спартака» нравится в работе с Карседо

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что футболистам «Спартака» нравится в работе с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо. Испанец возглавил красно-белых зимой этого года.

«Портнягин и Баженов весь первый тайм (матча с «Локомотивом». – Прим. «Чемпионата») критиковали Ливая Гарсию. Говорили: «Посмотри, что он делает. Почему он открывается в недодачу?» И это была одна из главных проблем. В перерыве всё изменилось. Зобнин подтвердил, что звучала такая мысль, что игроки должны врываться в свободные зоны, пусть уже и с новым нападающим.

Денисов взламывал игру своими решениями. Он стал икс-фактором. Карседо понимает его возможности. Вряд ли он может обводить всех на дриблинге, не самый тонкий игрок. Его главная фишка – рывки и спринтерская работа.

Мне очень интересно наблюдать за работой Карседо. Слышал от одного бывшего игрока, что все очень довольны тренировками. Нравится, как он разжёвывает и доносит свои мысли. Особенно на противопоставлении со Станковичем. Там, конечно, была атмосфера, но в какой-то момент её не стало. В конце даже игрок, который сильно прибавил при Станковиче, удивлялся тому, что происходит.

Карседо же всё объясняет, тренировки ведёт на английском, всем он нравится. «Спартак» надо опасаться уже сейчас», — сказал Шнякин в новом выпуске «Премьер-лиги несправедливости».