Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин рассказал, что футболистам «Спартака» нравится в работе с Карседо

Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что футболистам «Спартака» нравится в работе с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо. Испанец возглавил красно-белых зимой этого года.

«Портнягин и Баженов весь первый тайм (матча с «Локомотивом». – Прим. «Чемпионата») критиковали Ливая Гарсию. Говорили: «Посмотри, что он делает. Почему он открывается в недодачу?» И это была одна из главных проблем. В перерыве всё изменилось. Зобнин подтвердил, что звучала такая мысль, что игроки должны врываться в свободные зоны, пусть уже и с новым нападающим.

Денисов взламывал игру своими решениями. Он стал икс-фактором. Карседо понимает его возможности. Вряд ли он может обводить всех на дриблинге, не самый тонкий игрок. Его главная фишка – рывки и спринтерская работа.

Мне очень интересно наблюдать за работой Карседо. Слышал от одного бывшего игрока, что все очень довольны тренировками. Нравится, как он разжёвывает и доносит свои мысли. Особенно на противопоставлении со Станковичем. Там, конечно, была атмосфера, но в какой-то момент её не стало. В конце даже игрок, который сильно прибавил при Станковиче, удивлялся тому, что происходит.

Карседо же всё объясняет, тренировки ведёт на английском, всем он нравится. «Спартак» надо опасаться уже сейчас», — сказал Шнякин в новом выпуске «Премьер-лиги несправедливости».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android