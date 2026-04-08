Шнякин: Соболев в межсезонье оказался в низшей точке, никто на него не ставил

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве. В этом сезоне форвард забил 10 голов во всех турнирах.

«Соболев – красавец. Он неплохой нападающий, у него есть качества. В межсезонье оказался в низшей точке, даже когда ушли Кассьерра и Гонду. Пришёл Дуран. Но никто не ставил на Соболева, на сборах ничего не получалось.

На тренировках он при этом, говорят, работал нормально, пахал. Были претензии по «макушке», некоторым техническим моментам и бегу в том числе, бежит он действительно странно. Но, вообще-то, Соболев всегда был хорошим нападающим. И, когда подвезли Дурана, он понял, что вот тот момент, когда надо хвататься. Похоже, что он дошёл до какого-то крутого спортивного состояния. И заиграл», — сказал Шнякин в новом выпуске «Премьер-лиги несправедливости».