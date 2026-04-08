«Не побоялся». Артём Дзюба назвал главный клуб в своей карьере

Форвард «Акрона» Артём Дзюба рассказал, какой клуб считает главным в своей карьере. Он выделил санкт-петербургский «Зенит».

«Считаю ли я «Зенит» своим главным клубом в карьере? Да, считаю, потому что в этом клубе забил львиную долю своих голов. В этом клубе завоевал все свои трофеи. Определённо, «Зенит» — главный клуб в моей карьере. Очень счастлив, что тогда не побоялся и всё-таки пошёл в «Зенит». Рискованно, да, однако это оправдало всё-всё-всё», — сказал Дзюба в фильме «Зенит» навсегда» на клубном Rutube-канале.

Напомним, Дзюба также выступал за «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и ряд других клубов.