«Бегали за тебя вдевятером». Шнякин — о реакции игроков ЦСКА на слова Мойзеса

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о конфликте между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом.

«Некоторые ребята были удивлены поступком Мойзеса. Получается уже третье для него удаление подряд в матче с «Краснодаром». Слился с игры, оставил рыгать девятерых парней. Ты вынудил команду убиваться, а потом ещё что-то рассказываешь про физическую подготовку! Знаю, что некоторые ребята к нему потом подошли и сказали: «Посмотри, мы плохо готовы? Рыгали, бегали за тебя тут вдевятером». Скажем, вопросы к Мойзесу были. Хотя он один из альфа-самцов.

Ты всегда должен думать о последствиях своих слов. Что изменилось бы? Подготовка – нет, она уже заложена. Футбол – может быть, потому что для некоторых игроков ЦСКА стало открытием эта гиператакующая ментальность Челестини. Я всё равно не понимаю Мойзеса. Убрали бы тренера? Конечно, нет. Он только подставил команду. Россиян ты на свою сторону так не призовёшь», — сказал Шнякин в новом выпуске «Премьер-лиги несправедливости».