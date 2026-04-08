«Нужно было проявить смирение». Семак — об адаптации Соболева в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации нападающего Александра Соболева в санкт-петербургском клубе. Специалист провёл параллель между Соболевым и экс-форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Мне кажется, схожесть [с Дзюбой] есть, но её немного. Есть какие-то качества, которые похожи, есть качества, которые кардинально отличаются. И что касается Саши, конечно, нужно было перетерпеть какое-то время, проявить всё-таки такое смирение в определённом аспекте, касаемо отношений болельщиков и сложности его адаптации в команде», — сказал Семак в фильме «Зенит» навсегда» на клубном Rutube-канале.