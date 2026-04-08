Комментатор Дмитрий Шнякин: мне бы хотелось, чтобы Батраков оказался в «Интере»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Он мне сказал, что история с трансфером в Европу супернепонятная. И его удивили слова Кузьмичёва. При этом Алексей отметил, что по итогам этого сезона будет готов. Думаю, это именно ментальная история. Батраков сам говорит об этом, говорит, что работает над этим. Привёл мне пару примеров. У него психологический возраст не 20-летнего, а просто 30-летнего мужика.

Думаю, он прибавит в любой команде из топ-8 той же Италии. Я не сторонник того, чтобы он шёл только в топ-клуб. Думаю, ему не надо ориентироваться на Головина или кого-то ещё. В Германию и Англию дорога закрыта. Во Франции слишком много лосей. А Лёша же ещё болельщик «Милана». Сунь его в эту систему – это будет интересно. Насчёт «Комо» – интересная мысль. Но мне бы хотелось, чтобы он оказался в «Интере». Там назрели перестановки», — сказал Шнякин в новом выпуске «Премьер-лиги несправедливости».