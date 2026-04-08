Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Дмитрий Шнякин: мне бы хотелось, чтобы Батраков оказался в «Интере»

Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Он мне сказал, что история с трансфером в Европу супернепонятная. И его удивили слова Кузьмичёва. При этом Алексей отметил, что по итогам этого сезона будет готов. Думаю, это именно ментальная история. Батраков сам говорит об этом, говорит, что работает над этим. Привёл мне пару примеров. У него психологический возраст не 20-летнего, а просто 30-летнего мужика.

Думаю, он прибавит в любой команде из топ-8 той же Италии. Я не сторонник того, чтобы он шёл только в топ-клуб. Думаю, ему не надо ориентироваться на Головина или кого-то ещё. В Германию и Англию дорога закрыта. Во Франции слишком много лосей. А Лёша же ещё болельщик «Милана». Сунь его в эту систему – это будет интересно. Насчёт «Комо» – интересная мысль. Но мне бы хотелось, чтобы он оказался в «Интере». Там назрели перестановки», — сказал Шнякин в новом выпуске «Премьер-лиги несправедливости».

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android