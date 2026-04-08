Шнякин: если ЦСКА потеряет шансы на трофей — посмотрит в сторону российского тренера

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин считает, что ЦСКА может сменить тренера, если вылетит из Фонбет Кубка России. Сейчас армейцев возглавляет Фабио Челестини. С красно-синими специалист работает с лета 2025 года. Отметим, что под руководством Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России.

«ЦСКА начал реально с тяжёлого графика, сейчас он более ласковый. При этом не удивлюсь, если ЦСКА закончит выступление в Кубке и потеряет шансы на трофей, то посмотрит и в сторону российского рынка тренеров. Например, на Андрея Талалаева. Такой мой комментаторский прогноз», — сказал Шнякин в новом выпуске «Премьер-лиги несправедливости».