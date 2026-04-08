Гершкович: «Динамо» вряд ли сможет добиться успехов в РПЛ, а в Кубке есть возможности

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 8 апреля. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.

«Мои ожидания связаны с хорошими надеждами на результат. «Динамо» в чемпионате уже вряд ли сможет добиться серьёзных успехов, а в Кубке России есть возможности. Игры, которые показывает команда, вселяют определённые надежды. «Динамо» понимает, что сегодня или никогда», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.