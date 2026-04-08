ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Артём Дзюба объяснил, почему не празднует голы в ворота «Зенита» и «Спартака»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба объяснил, почему не празднует голы в ворота «Зенита» и «Спартака». Ранее форвард выступал за сине-бело-голубых и красно-белых.

«Сразу знал, что праздновать гол в ворота «Спартака» не буду, чтобы ни происходило, кто бы там ни был: «Спартак» или «Зенит». Понимал, что должен с уважением относиться к «Спартаку». Как и сейчас, когда «Зениту» забил, тоже не праздновал, потому что этот клуб дал мне трофеи, этот клуб дал мне стать настоящим футболистом, который вот свои гештальты закрыл в плане чемпионств, Лиги чемпионов. То есть большую часть своих голов, больше половины даже, забил за «Зенит», поэтому мне грех жаловаться на что-либо», — сказал Дзюба в фильме «Зенит навсегда», который был опубликован на RUTUBE-канале «Зенита».

Материалы по теме
Артём Дзюба рассказал, в какой момент принял решение уйти из «Спартака» в «Зенит»
