Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Медведев — о «Зените»: хотелось бы иметь 11 легенд из нашего двора, но футбол изменился

Советник председателя правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о большом количестве легионеров в контексте тенденций современного футбола.

«Да, хотелось бы иметь 11 легенд в команде, и они будут все из нашего двора. Но объективно такого уже давно нет и уже не будет, потому что мир изменился и футбол изменился. И если мы хотим видеть высококлассный футбол, неизбежно, что будут привлекаться футболисты из других стран, из других городов, потому что когда они приходят в «Зенит», они становятся частью «Зенита». Если они вносят вклад в наши победы, в наши исторические достижения, то они заслуживают такого же восхищения, как и те ребята, которые приходили или приходят из нашей академии», — сказал Медведев в фильме «Зенит» навсегда» на клубном Rutube-канале.

