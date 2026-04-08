Валерий Карпин оценил перспективы Фёдора Смолова стать тренером

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что экс-нападающий «Краснодара», «Урала» и московского «Динамо» Фёдор Смолов имеет хорошие шансы и перспективы стать отличным тренером.

«За его делом следил, но это отношения к футболу вообще никакого не имеет. Начал обучение на тренера не только Фёдор Смолов, но и Павел Мамаев, а также другие бывшие футболисты. Вы ориентируетесь больше на происшествия в кафе, но это не значит, что они не вдумчивые ребята. Тот же Мамаев, тот же Смолов имеют хорошие перспективы и шансы стать хорошими тренерами. Вместе со Смоловым в группе проходят и другие известные в прошлом футболисты, это и Ари, и Маринато Гильерме, и Эльвира Тодуа», — приводит слова Карпина ТАСС.