Александр Кержаков охарактеризовал Акинфеева как футболиста и человека

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 40 лет.

«Акинфеев — преданный своему клубу футболист. Это очень большая редкость в мировом футболе. Герой чемпионата мира 2018 года для меня, для России, для его имени. Он 100% был главной звездой нашей сборной на том турнире. Если говорить о человеческих качествах, он отзывчивый, добрый и весёлый человек», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне 40-летний Игорь Акинфеев провёл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах.