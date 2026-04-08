Игорь Акинфеев рассказал об ощущениях от игры в 40 лет

40-летний голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об ощущениях от игры в своём возрасте.

— А 90 минут матча молодости и 90 минут матча сейчас одинаково воспринимается?

— Нет, сейчас хочется, чтобы побыстрее время шло. И смотришь иногда на табло – 10-я минута, думаешь: «Блин, быстрее бы там, не знаю, там 85-я какая-то». А потом поднимаешь глаза, там только 62-я. Действительно, наверное, как-то меняется взгляд на какие-то моменты. Ну, есть такое, да.

— То есть матч дольше тянется?

— Ну, он не тянется формально дольше. То есть именно по твоим каким-то мозгам, то есть тебе кажется, что он дольше идёт. Может быть, раньше у тебя забот меньше было, и ты выходил, просто делал своё дело, творил, молодой был. Вот, а сейчас дело даже не в заботах, а, ну, как-то ментальность, наверное, меняется всё-таки, — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.