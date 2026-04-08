Фёдор Смолов назвал лучших нападающих в РПЛ

Бывший форвард «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдор Смолов назвал лучших нападающих в Мир РПЛ. Так, по словам Смолова, лучшими являются Джон Кордоба из «Краснодара» и Константин Тюкавин из «Динамо». В нынешнем сезоне Кордоба с 14 голами лидирует в списке лучших бомбардиров МИР РПЛ, Тюкавин забил шесть мячей.

— Лучший нападающий в чемпионате России?

— Из иностранцев — Джон Кордоба, из россиян — Костя Тюкавин. Преимущества Джона всем известны, невозможно недооценить, как он ведёт борьбу, какую пользу приносит команде, как успех «Краснодара» связан с его игрой. Что касается Костика, надеюсь, он наберёт свою лучшую форму после травмы и продолжит быть лучшим нападающим, — приводит слова Смолова «Матч ТВ».