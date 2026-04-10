«Париж» — «Монако»: во сколько начало матча 29-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 апреля, состоится матч 29-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Париж» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Ромен Лиссорг. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.
В минувшем туре команда Антуана Комбуаре сыграла вничью с «Лорьяном» со счётом 1:1. В следующем матче Лиги 1 «Париж» встретится с «Метцем» (19 апреля). В прошедшем туре монегаски выиграли у «Марселя» со счётом 2:1. В следующей игре чемпионата «Монако» встретится с «Осером» (19 апреля).
