Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гасилин объяснил, чем «Зенит» лучше «Спартака»

Российский экс-футболист Алексей Гасилин рассказал, чем санкт-петербургский «Зенит» лучше московского «Спартака». Он отметил, что сине-бело-голубые стабильнее и сбалансированнее красно-белых.

«Мне кажется, слова баланс и «Спартак» — в последние годы понятия несовместимые. Баланс — это про результат, когда у тебя всё стабильно. У «Спартака» каждый год меняется тренер, команда не борется за чемпионство. В одном матче команда может пропустить пять мячей, а потом сыграть «на ноль».

У «Зенита» же всё стабильно, всё сбалансировано. Команда много забивает и мало пропускает. Отличная игра в атаке и надёжная игра в обороне. Вот это сбалансированная игра», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

