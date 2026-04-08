«Сашуль, остановись!» Владислав Радимов обратился к Александру Соболеву

Бывший российский футболист Владислав Радимов обратился к нападающему «Зенита» Александру Соболеву. Ранее Радимов заключил с Соболевым спор на то, что форвард забьёт 20 мячей в текущем сезоне. Сейчас на счету Соболева 10 мячей во всех турнирах.

— Всё серьёзнее волнуетесь за своё пиво?

— Мы с ним переписывались перед игрой. Он мне говорит: «Забью два». Я говорю: «Слушай, тебя вообще эйфорией захлестнуло!» А после игры пишет — «Я с углового мог забить головой!» На что отвечаю ему — такие даже я головой забивал. Посмеялись, в общем. Но то, что у Соболя хорошее настроение — это хорошо. Но ещё раз я скажу, что он подзадолбал своими голами, меня начинает это напрягать, потому что забей он сейчас два, уже бы реально было сложнее. И с этим куражом, который есть, я не удивлюсь, что он может и «Спартаку» в Кубке, и «Краснодару» забить… В общем, короче, одним словом: Сашуль, остановись! — приводит слова Радимова «РБ Спорт».