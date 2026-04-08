«ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером Батракова

«ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова этим летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Французский клуб активно собирает информацию по полузащитнику, наводит справки и изучает игрока. Планируется, что представитель «ПСЖ» должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров», — добавил источник «Чемпионата».

Отметим, что в парижском клубе выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.