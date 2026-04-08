Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Футбол Новости

«ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером Батракова

«ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером Батракова
Комментарии

«ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова этим летом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Французский клуб активно собирает информацию по полузащитнику, наводит справки и изучает игрока. Планируется, что представитель «ПСЖ» должен скоро прилететь в Москву для личных переговоров», — добавил источник «Чемпионата».

Отметим, что в парижском клубе выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android