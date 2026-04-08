Шнякин отреагировал на слова Мусаева про спущенные мячи в матче «Ахмат» — «Краснодар»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о победе «Краснодара» над «Ахматом» (1:0) в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также отреагировал на слова главного тренера «быков» Мурада Мусаева про высокую траву и спущенные мячи на гостевом стадионе.

«Я знал, что Сперцян сыграет с «Ахматом». Но был уверен, что «Краснодар» не выиграет. Сейчас в каждом матче надо набирать очки. И всегда это тяжело. Самородов оказался в трёхсантиметровом офсайде. Иначе гол бы засчитали. «Ахмат» дожал бы и выиграл.

Слова о спущенных мячах и высокой траве? В раздевалке говорят разные вещи. Мусаев взял эту деталь, играя на эмоциях. Он молодой тренер с огнём внутри и умеет его раздавать», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лиги несправедливости».