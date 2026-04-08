Симеоне разработал план по нейтрализации Ямаля в первом матче 1/4 финала ЛЧ — Sport.es

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подготовил стратегию против полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. По информации Sport.es, игроки «Атлетико» получили указания провоцировать 18-летнего футболиста с целью получения им жёлтой карточки.

Предупреждение в первой игре на «Спотифай Камп Ноу» станет для Ямаля пятым в текущем розыгрыше турнира. Согласно регламенту УЕФА, это приведёт к автоматической дисквалификации на ответную встречу. Тактика «Атлетико» включает интенсивную опеку, ранние тактические фолы на фланге и психологическое давление со стороны опытных игроков.

Матч начнётся сегодня, 8 апреля, в 22:00 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. В этом сезоне команды провели между собой четыре матча во всех турнирах, и в трёх из них победу одержала «Барселона».