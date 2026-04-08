Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Дортмундская «Боруссия» всерьёз намерена подписать Санчо бесплатно — Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» всерьёз намерена подписать Санчо бесплатно — Плеттенберг
Дортмундская «Боруссия» хочет усилить состав нападающим «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо, который на правах аренды выступает за «Астон Виллу». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

«На данный момент мы изучаем многих игроков. Мы стараемся понять, способен ли кто-то из них сделать нас сильнее. Джейдона это тоже касается», — прокомментировал управляющий директор дортмундцев Ларс Рикен в интервью для Sport Bild.

Отмечается, что стороны ведут переговоры, многие другие клубы также интересуются Санчо. Для возвращения в стан дортмундцев ему потребуется пойти на понижение зарплаты. Немецкий клуб рассматривает вариант с бесплатным переходом игрока, чей нынешний контракт с манкунианцами рассчитан до ближайшего лета. Англичанин уже играл за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, а также в 2024-м в рамках аренды из «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд близка к продлению контракта со Шлоттербеком — Моретто
