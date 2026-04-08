«Динамо» Москва — «Краснодар»: стартовые составы команд на финал Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Рикардо, Фернандес, Касерес, Рубенс, Фомин, Гладышев, Бителло, Нгамалё, Тюкавин.

«Краснодар»: Агкацев, Пальцев, Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Боселли, Мозес.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.