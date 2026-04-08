Арне Слот прокомментировал предстоящий матч с «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Игра пройдёт сегодня, 8 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск.

«[Александер Исак] почти неделю полноценно тренировался с командой, так что может выйти на поле. Мы считаем, что уже можем рассчитывать на него, но для стартового состава он ещё не готов.

Впереди всего два матча, за два матча может произойти многое. Я думаю, в обеих командах очень хорошие игроки, что мы продемонстрировали, когда бились в прошлом сезоне.

«ПСЖ» чемпионы Европы, и они полностью заслужили свой титул. При этом им удалось сохранить состав. Обычно чем дольше тебе удаётся сохранять команду вместе, тем лучше она становится, если это вообще возможно, потому что в прошлом сезоне они и так произвели огромное впечатление», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/4 финала состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд».