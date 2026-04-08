Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Шнякин: спокойно отношусь к шутке Акинфеева про руки Дзюбы

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на отменённый гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) за фол на вратаре Игоре Акинфееве. После игры нападающий пожаловался на решение арбитра Владимира Москалёва, назвав отмену гола цирком.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

Фото: кадр из трансляции

«Один известный арбитр сказал мне по эпизоду с фолом: «Нужно иметь яйца, чтобы принимать непопулярные решения». Мне кажется, наоборот: нужно принимать популярные решения, которые будут понятны публике. А судье надо быть незаметным. На мой взгляд, Дзюба толкнул Акинфеева. И со стороны Игоря это не было симуляцией. Он таким не занимается. Поэтому я понимаю это решение.

