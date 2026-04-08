Шнякин: спокойно отношусь к шутке Акинфеева про руки Дзюбы

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на отменённый гол форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) за фол на вратаре Игоре Акинфееве. После игры нападающий пожаловался на решение арбитра Владимира Москалёва, назвав отмену гола цирком.

«Один известный арбитр сказал мне по эпизоду с фолом: «Нужно иметь яйца, чтобы принимать непопулярные решения». Мне кажется, наоборот: нужно принимать популярные решения, которые будут понятны публике. А судье надо быть незаметным. На мой взгляд, Дзюба толкнул Акинфеева. И со стороны Игоря это не было симуляцией. Он таким не занимается. Поэтому я понимаю это решение.

Их батл с Акинфеевым в медиа? Я спокойно отношусь к шутке Акинфеева про руки Дзюбы. На мой взгляд, в нашей лиге очень мало персонализации. И очень много серьёзных законов. Называю это лигой серьёзных щей. И такие истории шаблоны разрывают. Может, этот текст Акинфееву и написали, но важно, что его вложили в его уста», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лиги несправедливости».