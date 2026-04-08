Нападающий «Баварии» Кейн поделился эмоциями от победы над «Реалом» в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн опубликовал в соцсетях пост, посвящённый первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1). Перед игрой сообщалось, что англичанин мог пропустить эту встречу из-за травмы, полученной во время перерыва на международные матчи, однако он смог сыграть со «сливочными» и забить один из голов в этой игре.

«Огромная выездная победа в прошлый вечер! В этом противостоянии настал перерыв, на следующей неделе нужно хорошенько поработать!» — сказано в публикации Кейна.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.