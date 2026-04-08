Стало известно, кем остался недоволен Моуринью после ничьей в матче Примейры

Стало известно, кем из игроков «Бенфики» остался недоволен главный тренер команды Жозе Моуринью после матча 28-го тура португальской Примейры с клубом «Каза Пия» (1:1). По информации Record, Моуринью имел в виду полузащитников Энсо Барренечеа и Рафаэла Силву, а также вингера Доди Лукебакио, которые вышли в стартовом составе и были заменены по ходу матча. Также слова тренера касались Георгия Судакова, который заменил Силву на 70-й минуте.

Португалия — Примейра . 28-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 22:45 МСК
Каза Пия
Лиссабон
Окончен
1 : 1
Бенфика
Лиссабон
0:1 Риос – 68'     1:1 Бриту – 78'    

После ничейного результата в матче 28‑го тура португальского чемпионата с «Каза Пия» (1:1) главный тренер лиссабонского клуба произнёс: «Я хочу перестать выпускать некоторых игроков. Но они активы клуба, даже если мне не хочется задействовать их».

Отмечается, что сейчас Моуринью считает, что ему следовало проявить большую сдержанность в публичных комментариях.

Материалы по теме
Жозе Моуринью провёл эмоциональную пресс-конференцию после упущенной победы
