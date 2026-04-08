Агент Монтеса ответил на слова Лепсая, что игрок уже не считается футболистом «Локомотива»

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, ответил на слова Тимура Лепсая, что игрок уже не считается футболистом московского клуба.

«На данный момент Монтес сосредоточен исключительно на том, чтобы как можно лучше завершить сезон для «Локомотива» и показать свою лучшую игру. Сейчас он ни о чём другом не думает», — сказал Визуете в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 29-летний Сесар Монтес провёл 21 матч, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России.