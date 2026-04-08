Дмитрий Шнякин высказался об эмоциональной реакции Евсеева на вопрос журналиста о VAR

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о словах главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2). Специалист был недоволен судейством и использовал 12 нецензурных слов за 37 секунд послематчевого интервью.

«Будто бы немного лишнее. В целом структура его интервью была странная. Корреспондент задал нормальный вопрос, хотя VAR там вряд ли пахло. Но необычный вопрос всё равно.

Я бы хотел поговорить о его хорошей тренерской работе. Снял в первом тайме своего главного креативного футболиста Джавада. Меняет схемы, раскрывает качества игроков. А то, что он всегда был специфический с эмоциональной точки зрения – это правда.

Помню, «Зенит» еле-еле обыграл «Факел», но дожал и выиграл. Гасилин и Аршавин расфигачили петербуржцев по делу. Приезжаю в аэропорт, ко мне подходит Евсеев и говорит: «Ну что, вылизали свой «Зенит»? Офигенная победа, нормальная?» Я ему предлагаю посмотреть. Он отвечает, что не надо. Так что я списываю всё на эмоциональность. Это не оправдание, а объяснение», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лиги несправедливости».