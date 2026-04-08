Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
«Я просто бежал, не делал никаких подкатов». Тчуамени — о карточке в матче с «Баварией»

«Я просто бежал, не делал никаких подкатов». Тчуамени — о карточке в матче с «Баварией»
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о жёлтой карточке, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2). Из-за этого решения француз пропустит ответную встречу команд. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Моя жёлтая карточка? Не знаю, я просто бежал, даже не делал никаких подкатов. Но судья так решил, думаю, потому что до этого было много фолов. Поэтому он хотел показать жёлтую карточку, но я не совсем понимаю, почему [в этой ситуации]», – приводит слова Тчуамени журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Материалы по теме
«Бавария» разбиралась с «Реалом» в гостях на классе! Но Мбаппе шансы в ЛЧ сохранил. Видео
«Бавария» разбиралась с «Реалом» в гостях на классе! Но Мбаппе шансы в ЛЧ сохранил. Видео
