«Я просто бежал, не делал никаких подкатов». Тчуамени — о карточке в матче с «Баварией»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался о жёлтой карточке, полученной в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (1:2). Из-за этого решения француз пропустит ответную встречу команд. В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер.

«Моя жёлтая карточка? Не знаю, я просто бежал, даже не делал никаких подкатов. Но судья так решил, думаю, потому что до этого было много фолов. Поэтому он хотел показать жёлтую карточку, но я не совсем понимаю, почему [в этой ситуации]», – приводит слова Тчуамени журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».