Николай Наумов: Батракову будет тяжело в «ПСЖ», но надо пробовать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова этим летом в «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось об интересе парижского клуба к хавбеку «Локомотива».

«Надо пробовать, если будет предложение. Честно говоря, сомневаюсь, что оно будет. Надо ехать в «ПСЖ». Если предложение будет устраивать клуб и Батракова. В «ПСЖ» будет трудно адаптироваться — это сильный клуб. Там жёсткий футбол. Будет тяжело, но надо пробовать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.