Комментатор Дмитрий Шнякин: не считаю матч «Зенит» — «Краснодар» чемпионским

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 12 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды занимают две верхние строчки в таблице РПЛ. «Быки» опережают соперников на одно очко.

«Я не считаю матч с «Зенитом» чемпионским. Всё ещё может легко измениться. Считаю, что там вообще будет ничья – 0:0 или 1:1.

Можно вспомнить фильм «Краснодара». Там мне не понравились две детали. История с Ивичем – она была жёстче и драматичнее, чем показали. И второе – история с сейвом Агкацева в Махачкале. Хотя ключевой момент был в матче с «Крыльями» сразу после возобновления сезона. Всё идёт очень плохо. 1:1, и в самом конце Гальдамес бьёт в упор, и тащит Стас. Представьте, если бы тогда проиграли «Крыльям»? Это к тому, что в гонке в любом туре всё может измениться. Вне зависимости от очного матча», — сказал Шнякин в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лиги несправедливости».