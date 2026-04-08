«Нагельсман не откроет эту дверь». Маттеус — о возвращении Нойера в сборную Германии

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер не вернётся в сборную Германии из-за взаимоотношений с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом.

«Нойер в своей нынешней форме – футболист мирового класса, ему место в сборной. Надеюсь, Нагельсман смотрел игру [с «Реалом» в Лиге чемпионов]. Мне бы очень хотелось увидеть Мануэля Нойера в такой форме на чемпионате мира. Но я также понимаю, что этого не произойдёт. Юлиан Нагельсман не откроет эту дверь. И поэтому слова Мануэля о завершении карьеры в национальной команде остаются в силе», — приводит слова Маттеуса Bild.