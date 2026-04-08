Нойер — первый вратарь с девятью сейвами в матче с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сделал девять сейвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1). Тем самым он стал первым голкипером с подобной статистикой во встрече со «сливочными» в плей-офф ЛЧ на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает аккаунт OptaFranz в социальной сети X.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.