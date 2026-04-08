Нойер — первый вратарь с девятью сейвами в матче с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов
Поделиться
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сделал девять сейвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1). Тем самым он стал первым голкипером с подобной статистикой во встрече со «сливочными» в плей-офф ЛЧ на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает аккаунт OptaFranz в социальной сети X.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.
Комментарии
- 8 апреля 2026
-
18:48
-
18:32
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:20
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:39
-
17:31
-
17:29
-
17:28
-
17:26
-
17:20
-
17:20
-
17:11
-
17:10
-
17:04
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:40
-
16:38
-
16:31
-
16:25
-
16:23
-
16:20
-
16:15