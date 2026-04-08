«Динамо» Москва — «Краснодар»: VAR отменил прямую красную карточку Пальцева на 42-й минуте

«Динамо» Москва — «Краснодар»: VAR отменил прямую красную карточку Пальцева на 42-й минуте
В эти минуты проходит первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

На 42-й минуте защитник «Краснодара» Валентин Пальцев получил прямую красную карточку за фол на бразильце Бителло, но решение было изменено после вмешательства VAR.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026
