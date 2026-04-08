Оливер Кан: даже в 40 лет Мануэль Нойер способен провести игру, показав мировой класс

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан в соцсетях оценил игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1).

«Выступать на высшем уровне — значит постоянно доказывать своё мастерство. Мануэль Нойер продемонстрировал это прошлым вечером в Лиге чемпионов. Даже в 40 лет он способен провести игру, показав мировой класс», — сказано в публикации Кана.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.