Оливер Кан: даже в 40 лет Мануэль Нойер способен провести игру, показав мировой класс
Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан в соцсетях оценил игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
«Выступать на высшем уровне — значит постоянно доказывать своё мастерство. Мануэль Нойер продемонстрировал это прошлым вечером в Лиге чемпионов. Даже в 40 лет он способен провести игру, показав мировой класс», — сказано в публикации Кана.
Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.
