Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Гусев: не думаю, что «Краснодар» сильно поменяет игру без Кордобы

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал отсутствие нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в составе на первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра проходит в данный момент. Форвард Джон Кордоба, являющийся лучшим бомбардиром «быков» и РПЛ, не попал в стартовый состав на этот матч.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Отсутствие Кордобы в составе «Краснодара»? Я не думаю, что они сильно поменяют игру, учитывая их стилистику. Может быть, будет не так много длинных передач.

Мы понимаем, что полуфинал Кубка России состоит из двух игр, поэтому нужно забить и не пропустить. Конечно, хотелось бы забить побольше, но понимаем, что это непростой соперник. Будем всё делать, чтобы вскрыть их оборону», — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

