Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался перед игрой со «Спартаком» в Кубке России

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался перед матчем второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— К слову, о «Спартаке». С интервалом менее месяца «Зенит» повторно принимает красно-белых. Другой турнир, возможна ротация составов, нет права на ошибку. Как думаете, по накалу страстей кубковая игра будет отличаться от той, что была в чемпионате?
— Накал страстей в матчах со «Спартаком» всегда такой, что совершенно неважно, где именно мы играем — ​в Премьер-Лиге, Кубке или проводим товарищескую встречу на сборах. Это «класико», это принципиальное противостояние, в котором ни одна из сторон не может представить себе другой результат, кроме победы. Все прекрасно понимают, что стоит на кону, поэтому обе команды будут биться до последней секунды. Верю, что мы подойдём к игре в максимальной форме и сделаем всё, чтобы продолжить борьбу в турнире. Тем более на глазах у наших болельщиков, – приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с московским ПФК ЦСКА.

Материалы по теме
«У Соболева прёт, но у «Спартака» есть шансы». Бояринцев — о матче в Питере и гонке РПЛ
Эксклюзив
«У Соболева прёт, но у «Спартака» есть шансы». Бояринцев — о матче в Питере и гонке РПЛ
Комментарии
