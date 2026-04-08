Главная Футбол Новости

Мусаев — перед матчем с «Динамо»: Сперцян полностью восстановился, проблем нет

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что капитан команды Эдуард Сперцян полностью восстановился после травмы. Сегодня, 8 апреля, «Краснодар» сыграет на выезде с «Динамо» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало встречи — в 18:15 мск. Сперцян выйдет на поле с первых минут, тогда как лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба не попал в стартовый состав.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

— Сложность представляло то, что мы долго не могли улететь из Грозного. Просидели там до вечера, потом всё‑таки вылетели в Ставрополь, затем ехали на автобусе — так один день восстановления потерялся.

Кордобе очень тяжело далась игра в Грозном, отдал очень много сил, плюс перелёт из‑за сборной. Решили его немного поберечь, надеюсь, что уже по ходу матча он нам сможет помочь.

— Вы в Грозном говорили, что Сперцян не до конца готов. Там он сыграл неполный матч, сегодня он в старте. Насколько это с вашей стороны риск?
— Думаю, что риска уже нет. Самое главное было выдержать ту паузу, которую ему дали врачи. Он мало тренировался перед «Ахматом», сыграл 60 минут. Прошло три дня, он восстановился полностью, проблем нет, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

