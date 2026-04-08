Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гус Хиддинк, Баста и Сергей Бурунов поздравили вратаря ЦСКА Акинфеева с 40-летием

Комментарии

Пресс-служба ЦСКА опубликовала подборку видеообращений к голкиперу армейцев Игорю Акинфееву, которому сегодня, 8 апреля, исполнилось 40 лет. В ролике отметились бывшие тренеры сборной России Гус Хиддинк и Станислав Черчесов, актёры и болельщики ЦСКА Сергей Бурунов и Денис Дорохов, музыкант Василий Вакуленко (Баста), а также бывшие тренеры Акинфеева в ЦСКА Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев и многие другие.

Видео доступно на официальной странице ПФК ЦСКА во «ВКонтакте».

Игорь Акинфеев непрерывно выступает за ЦСКА с марта 2003 года. С армейцами он шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а в 2005 году завоевал с клубом Кубок УЕФА.

11 примеров для Игоря Акинфеева. Легендарные вратари-долгожители мирового футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android