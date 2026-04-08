Гус Хиддинк, Баста и Сергей Бурунов поздравили вратаря ЦСКА Акинфеева с 40-летием

Пресс-служба ЦСКА опубликовала подборку видеообращений к голкиперу армейцев Игорю Акинфееву, которому сегодня, 8 апреля, исполнилось 40 лет. В ролике отметились бывшие тренеры сборной России Гус Хиддинк и Станислав Черчесов, актёры и болельщики ЦСКА Сергей Бурунов и Денис Дорохов, музыкант Василий Вакуленко (Баста), а также бывшие тренеры Акинфеева в ЦСКА Леонид Слуцкий и Валерий Газзаев и многие другие.

Игорь Акинфеев непрерывно выступает за ЦСКА с марта 2003 года. С армейцами он шесть раз становился чемпионом России, по восемь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а в 2005 году завоевал с клубом Кубок УЕФА.