Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Барриос рассказал, какие качества россиян ему импонируют

Комментарии

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, какие качества жителей России ему нравятся.

— Какие человеческие качества россиян импонируют вам?
— Радушие, открытость, готовность и желание помочь тому, кому требуется поддержка. Я уже говорил, что для меня в этом есть определённое сходство между людьми в России и Латинской Америке. Мне доводилось слышать разные мнения о характере и менталитете россиян, об их холодности и закрытости. Но собственный опыт подсказывает, что это не так, — ​за все эти годы я практически не встречал здесь подобного! У меня самого душа нараспашку, я легко нахожу общий язык со всеми, всегда готов прийти на помощь. Может быть, поэтому и мне чаще всего встречаются люди подобного склада, – приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Хавбек выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. За это время он провёл 252 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android