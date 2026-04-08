Игрок «Зенита» Барриос рассказал, какие качества россиян ему импонируют

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, какие качества жителей России ему нравятся.

— Какие человеческие качества россиян импонируют вам?

— Радушие, открытость, готовность и желание помочь тому, кому требуется поддержка. Я уже говорил, что для меня в этом есть определённое сходство между людьми в России и Латинской Америке. Мне доводилось слышать разные мнения о характере и менталитете россиян, об их холодности и закрытости. Но собственный опыт подсказывает, что это не так, — ​за все эти годы я практически не встречал здесь подобного! У меня самого душа нараспашку, я легко нахожу общий язык со всеми, всегда готов прийти на помощь. Может быть, поэтому и мне чаще всего встречаются люди подобного склада, – приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Хавбек выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. За это время он провёл 252 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.