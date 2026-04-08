Мануэль Нойер высказался на тему возможного продления контракта с «Баварией»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий относительно возможного продления контракта с клубом.

«Мне нравится играть за этот клуб и работать с этим тренерским штабом. Для меня имеет большое значение то, как выступает команда. Всё возможно», — приводит слова Нойера журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Нойер является воспитанником «Шальке», за мюнхенский клуб он выступает с 2011 года. К этому моменту в общей сложности он провёл за «Баварию» 592 матча, 275 из которых отыграл «на ноль». В составе мюнхенцев голкипер 12 раз становился чемпионом Германии, взял пять Кубков страны и семь национальных Суперкубков. В активе Нойера есть и международные трофеи: две победы в Лиге чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.