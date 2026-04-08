Мажич поддержал решение арбитра не назначать пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал эпизод матча 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором главный арбитр Инал Танашев не назначил пенальти в ворота хозяев. В одном из моментов встречи защитник красно‑белых Даниил Денисов в штрафной площади столкнулся с полузащитником «Локомотива» Александром Руденко.
В матче, который прошёл на стадионе «Спартака», победу одержали хозяева с итоговым счётом 2:1. В эпизоде, вызвавшем споры, Денисов, находясь в борьбе за мяч, попал руками по голове Руденко.
«Денисов попал в лицо Руденко в конце первого тайма в штрафной, но спартаковец первым сыграл в мяч. Руденко прыгал из‑за спины, он опоздал», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».
8 апреля 2026
-
20:04
-
19:55
-
19:48
-
19:45
-
19:43
-
19:43
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:11
-
19:11
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:50
-
18:48
-
18:32
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:20
-
18:03
-
18:00
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:39
-
17:31