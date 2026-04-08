Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мажич поддержал решение арбитра не назначать пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»

Комментарии

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал эпизод матча 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором главный арбитр Инал Танашев не назначил пенальти в ворота хозяев. В одном из моментов встречи защитник красно‑белых Даниил Денисов в штрафной площади столкнулся с полузащитником «Локомотива» Александром Руденко.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

В матче, который прошёл на стадионе «Спартака», победу одержали хозяева с итоговым счётом 2:1. В эпизоде, вызвавшем споры, Денисов, находясь в борьбе за мяч, попал руками по голове Руденко.

«Денисов попал в лицо Руденко в конце первого тайма в штрафной, но спартаковец первым сыграл в мяч. Руденко прыгал из‑за спины, он опоздал», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android