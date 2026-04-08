Мажич поддержал решение арбитра не назначать пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал эпизод матча 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором главный арбитр Инал Танашев не назначил пенальти в ворота хозяев. В одном из моментов встречи защитник красно‑белых Даниил Денисов в штрафной площади столкнулся с полузащитником «Локомотива» Александром Руденко.

В матче, который прошёл на стадионе «Спартака», победу одержали хозяева с итоговым счётом 2:1. В эпизоде, вызвавшем споры, Денисов, находясь в борьбе за мяч, попал руками по голове Руденко.

«Денисов попал в лицо Руденко в конце первого тайма в штрафной, но спартаковец первым сыграл в мяч. Руденко прыгал из‑за спины, он опоздал», — сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер».