Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Вильмар Барриос назвал самый памятный трофей в составе «Зенита»

Вильмар Барриос назвал самый памятный трофей в составе «Зенита»
Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, какой трофей в составе сине-бело-голубых является для него самым памятным.

— Вы один из самых титулованных игроков команды. Какой из трофеев самый памятный для вас?
— Назову несколько. Без всяких сомнений, это первое чемпионство, о котором мы узнали в самолёте по пути в Петербург. Вспоминаю тот момент — ​и до сих пор мурашки по коже. Это было такое счастье! И как же мне было страшно, что с самолётом что-то случится, когда все вокруг кричали и прыгали от радости, — ​я был одним из тех, кто пытался усадить всех по местам (смеётся). Ещё одно золото, после которого мы получили вторую звезду, и затем огненная встреча с болельщиками. Когда видишь подобное, понимаешь, как сильно в этом городе любят «Зенит». Это незабываемые впечатления. И, конечно, тот чемпионский титул, который мы завоевали в последнем туре, вырвав победу у «Ростова» в самой концовке. То чувство, когда ты отдал абсолютно все силы, что у тебя были, физические и эмоциональные, — ​и всё было не зря, – приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Хавбек выступает за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года. За это время он выиграл 12 трофеев, в том числе шесть раз подряд побеждал в Российской Премьер-Лиге.

Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
