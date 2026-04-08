Роман Шишкин: у Батракова может пойти в «ПСЖ», он ответственный парень

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова этим летом в «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось об интересе парижского клуба к хавбеку железнодорожников.

«Любое предложение из хорошей европейской команды я бы на месте Батракова рассматривал. Сейчас мы не участвуем в европейских турнирах — это первое. Второе — не каждый раз выпадает такой шанс у российского футболиста. Если есть возможность попробовать себя где-то, я бы рассмотрел на его месте. Тем более речь идёт о «ПСЖ». Конечно, есть много факторов: игровое время, адаптация к другому чемпионату. Однако у нас есть два прекрасных примера в лице Сафонова и Головина, которые не то что играют, а являются одними из ключевых футболистов.

У Батракова может пойти, потому что он ответственный парень. Звёздная болезнь пока его обходит стороной. Надеюсь, при повышении в классе за счёт своей головы и отношения к делу будет только прогрессировать. Посмотрите, как прибавил Сафонов. Думаю, у Батракова есть большой потенциал ещё прибавить рядом с такими футболистами. Вижу только плюсы», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провёл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.