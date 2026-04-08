Бывший тренер «Милана» Терим в соцсетях посвятил пост Луческу

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Турции Фатих Терим в соцсетях посвятил пост своему коллеге Мирче Луческу, который скончался на 81-м году жизни.

«Дорогой Мирча, писать эти строки совсем непросто. За прошедшие полвека изменились люди, времена, футбол и мир, но ваша страсть к футболу никогда не ослабевала.

Мы были разными главами одной и той же истории. Одни и те же радости, печали, бури, разочарования… Мы побеждали, мы проигрывали, нас критиковали, нас поздравляли, нас понимали, а иногда нас совсем не понимали. Думаю, что нас больше всего сблизила преданность игре. Возможно, именно поэтому судьба привела вас в Стамбул, город, который вы так любили.

Это прощальное письмо, проникнутое уважением. Вы отдали все свои силы футболу. Вы так много сделали не только для Румынии или Турции, но и для самой игры. И я знаю, что, где бы вы ни находились, вы не будете отрывать глаз от футбола.

Покойся с миром, мой друг», — сказано в публикации Терима.