«Номер один в российском футболе». Роман Шишкин поздравил Игоря Акинфеева с 40-летием

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказал пожелания голкиперу столичного ЦСКА Игорю Акинфееву. Сегодня, 8 апреля, вратарю исполнилось 40 лет.

«Пока есть здоровье, пускай Игорь играет и наслаждается. У него великолепная карьера. Недавно мне представили десятку лучших российских футболистов XXI века. Там было много фамилий, но я выбрал Акинфеева. Несмотря на то что он вратарь, это ключевая фигура в нашем футболе. Это показывают и его подвиги, и результаты, и стабильность. Лучше не придумаешь. Провести всю карьеру в ЦСКА настолько стабильно и до сих пор играть… Пожелаю ему здоровья. Не сомневаюсь, что после карьеры его жизнь будет связана с футболом. С учётом имени и отношения к делу у него всё должно быть хорошо. Только положительные пожелания. Для меня это номер один в российском футболе», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Акинфеев провёл 19 матчей. Также на счету голкипера одна игра в Фонбет Кубке России.