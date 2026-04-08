Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Номер один в российском футболе». Роман Шишкин поздравил Игоря Акинфеева с 40-летием

Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Шишкин высказал пожелания голкиперу столичного ЦСКА Игорю Акинфееву. Сегодня, 8 апреля, вратарю исполнилось 40 лет.

«Пока есть здоровье, пускай Игорь играет и наслаждается. У него великолепная карьера. Недавно мне представили десятку лучших российских футболистов XXI века. Там было много фамилий, но я выбрал Акинфеева. Несмотря на то что он вратарь, это ключевая фигура в нашем футболе. Это показывают и его подвиги, и результаты, и стабильность. Лучше не придумаешь. Провести всю карьеру в ЦСКА настолько стабильно и до сих пор играть… Пожелаю ему здоровья. Не сомневаюсь, что после карьеры его жизнь будет связана с футболом. С учётом имени и отношения к делу у него всё должно быть хорошо. Только положительные пожелания. Для меня это номер один в российском футболе», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Акинфеев провёл 19 матчей. Также на счету голкипера одна игра в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
11 примеров для Игоря Акинфеева. Легендарные вратари-долгожители мирового футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android