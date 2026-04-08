Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал один момент, который хотел бы изменить в своей карьере

Комментарии

40-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой момент в своей карьере он бы хотел изменить.

— 20-летний Игорь Акинфеев не сказал бы нынешнему Игорю, что тот стал слишком скучным, угрюмым? Или, наоборот, он сказал бы: «Игорь, нифига себе ты! В какой форме!» Как думаешь?
— Хороший вопрос. Не знаю даже, что бы сказал, что бы посоветовал себе. Я думаю, что, наверное, нет. Единственное, что я уже, по-моему, отвечал где-то на этот вопрос. Не все травмы хорошие, то есть я бы вот, честно, поменял бы в своей жизни, чтоб у меня второй травмы не случилось. Первая — понятно, там ладно, там всё случилось. Вот вторая травма (в августе 2011 года в дерби со «Спартаком» Акинфеев повторно получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в столкновении с Веллитоном. – Прим. «Чемпионата»), она, конечно, то есть повторная вся эта тема, тяжело давалась.

— А если бы можно было поменять, что бы ты сейчас сделал? Тот матч не вышел бы играть или по-другому бы там сыграл на выходе?
— Ну, наверное, ничего не поменял бы, потому что поменять уже ничего нельзя, да? Ну, просто, образно, была бы там травма, там, ну, даже если б там просто был разрыв боковой связки, я бы согласился, — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.

