«Ещё ничего не решено». Мбаппе — после первого матча 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе кратко прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда уступила мюнхенской «Баварии» со счётом 1:2.

«Ещё ничего не решено», — написал Мбаппе в социальной сети.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 7 апреля. Мбаппе провёл на поле весь матч и забил гол на 74-й минуте, тем самым сократив отставание в счёте. Ответная игра состоится на «Арене Мюнхен» в Германии 15 апреля.

На стадии 1/8 финала турнира «сливочные» по сумме двух встреч одержали победу над «Манчестер Сити» со счётом 5:1. Мюнхенцы на аналогичном этапе соревнования разгромили «Аталанту» с общим счётом 10:2.