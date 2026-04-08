Главная Футбол Новости

«Ещё ничего не решено». Мбаппе — после первого матча 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»

«Ещё ничего не решено». Мбаппе — после первого матча 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе кратко прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда уступила мюнхенской «Баварии» со счётом 1:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Ещё ничего не решено», — написал Мбаппе в социальной сети.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 7 апреля. Мбаппе провёл на поле весь матч и забил гол на 74-й минуте, тем самым сократив отставание в счёте. Ответная игра состоится на «Арене Мюнхен» в Германии 15 апреля.

На стадии 1/8 финала турнира «сливочные» по сумме двух встреч одержали победу над «Манчестер Сити» со счётом 5:1. Мюнхенцы на аналогичном этапе соревнования разгромили «Аталанту» с общим счётом 10:2.

«Бавария» разбиралась с «Реалом» в гостях на классе! Но Мбаппе шансы в ЛЧ сохранил. Видео
«Бавария» разбиралась с «Реалом» в гостях на классе! Но Мбаппе шансы в ЛЧ сохранил. Видео
Комментарии
