«Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Пари Сен-Жермен — Ливерпуль. Прямая трансляция
Зенит — Спартак: стартовые составы команд на матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России 2025/2026, 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, состоится матч второго раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. В качестве главного арбитра матча выступит Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Дркушич, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Педро, Мостовой, Энрике, Дуран.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари.

Победитель этой пары отправится в финал Пути регионов, где сыграет с ПФК ЦСКА.

Напомним, действующим обладателем Кубка является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

