«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в финале Пути РПЛ Кубка России

Завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 0:0.

На 42-й минуте защитник «Краснодара» Валентин Пальцев получил прямую красную карточку за фол на бразильце Бителло, но решение было изменено после вмешательства VAR. На 90-й минуте с поля был удалён полузащитник гостей Александр Черников. На 90+7-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт, но гол отменили из-за офсайда.

Ответный финальный матч Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится во вторник, 5 мая, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА.